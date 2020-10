La ricetta di Malta per affrontare la nuova realtà

Rendere la meta sempre più accessibile e sicura. È questo l’imperativo categorico che sta guidando i player maltesi nelle definizione delle regole chiave per affrontare la ‘nuova normalità’ dell’era del Covid. “Gli operatori del Paese - spiega la direttrice Mta Italia Ester Tamasi - stanno ripensando gli itinerari in modo da poterli realizzare seguendo tutte le misure di sicurezza, con grande creatività ed innovazione. Il nostro attuale obiettivo è quello di affiancare anche in maniera trasversale il mondo del turismo”.



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link