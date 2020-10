Francia, Parigi verso la chiusura di bar e locali

Potrebbe arrivare nelle prossime ore la stretta dell’Eliseo su Parigi per arginare la diffusione del Covid-19. Secondo quanto si apprende da Repubblica.it, lunedì prossimo cafè, bistrot, brasserie e ristoranti della Ville Lumière potrebbero essere chiusi al pubblico se la curva dei contagi non rallenterà.

Nelle scorse ore il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha infatti definito il quadro epidemiologico della città “molto preoccupante”. Stando agli ultimi dati il tasso di incidenza è di 263 positivi ogni 100mila abitanti (105 per gli over 65) e il 35% delle terapie intensive risulta essere occupato da pazienti affetti da Coronavirus.



Se la diffusione dei contagi non rallenterà entro domenica, la stretta sui luoghi di aggregazione e movida sarà inevitabile, come già accaduto a Marsiglia e Aix-en-Provence.