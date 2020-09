Albania: cinque progetti per rilanciare il turismo

Interventi in cinque località per rilanciare il turismo migliorando infrastrutture e servizi. È questo il piano messo in campo dall’Albania per i prossimi mesi.

I cinque progetti messi in capo, come racconta albanianews.it, riguardano Përmet, Divjaka, Palasë-Drimadhe, l’area delle Alpi del Nord e Saranda.



L’insieme dei progetti vuole aumentare la fruibilità della destinazione per farsi trovare pronti nel momento della ripartenza del turismo, tra riqualificazione delle aree, miglioramento degli accessi, sistemazione delle strade.