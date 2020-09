Tutte le regole per la sicurezza dei turisti

Mentre sono in corso trattative per individuare corridoi che permettano di riaprire ai viaggi degli italiani il Paese, l'Egitto ha rilanciato sulla sicurezza dei propri cittadini e dei turisti stessi.

Su TTG Travel Guide abbiamo proposto un riassunto delle principali linee guida e delle regole che devono essere rispettate sia dai turisti sia dalle imprese.



A partire dal 1 settembre scorso, innanzi tutto, i viaggiatori che arrivano nel Paese devono presentare un certificato con risultato negativo del test Pcr per Covid-19, eseguito nel Paese di origine entro al massimo 72 ore prima della data di viaggio.



I passeggeri in arrivo negli aeroporti internazionali di Sharm el Sheikh, Taba, Hurghada e Marsa Alam possono fare il test all'arrivo.



Molte altre misure sono state prese per permettere di viaggiare in sicurezza nel Paese.



