La Tunisia reinserisce la Gran Bretagna fra i Paesi 'a rischio rosso'

La Tunisia ha reinserito il Regno Unito fra i Paesi a “rischio rosso da Covid”, il che significa che da oggi l'ingresso è consentito solo ai cittadini tunisini o alle persone residenti permanenti nel Paese nordafricano.

Come riportato da Travelmole, i cittadini tunisini o residenti permanenti che rientrano nel Paese dovranno inoltre effettuare un test Pcr 72 ore prima del viaggio e mostrare la prova del risultato negativo del test all’arrivo, quindi dovranno sottoporsi a quarantena per 14 giorni.

I primi sette giorni saranno da trascorrere in un centro di quarantena a spese del passeggero. Durante questo periodo verrà effettuato un secondo test. Se il test risulta negativo, i passeggeri potranno mettersi in quarantena a casa propria per la seconda settimana.



La limitazione indicata dalla Tunisia arriva dopo che anche Barbados ha imposto, a decorrere dal 1 ottobre, la quarantena fino a sette giorni all'arrivo per i cittadini britannici.