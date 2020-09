Arabia Saudita, in ripresa occupazione alberghiera e turismo interno

L'Arabia Saudita sta mostrando la ripresa più forte di tutta l’area del Medio Oriente, con prenotazioni alberghiere anticipate in costante aumento.

L’analisi viene da eRevMax, che ha seguito le tendenze nelle prenotazioni verso le sue proprietà collegate nel Paese dall'inizio della pandemia. Dopo il forte calo di aprile e maggio, la ripresa è cominciata a partire da giugno.

Secondo i rapporti del governo, il turismo interno, che è andato in caduta dopo la flessione di aprile-maggio, è cresciuto del 18% in giugno, con l'occupazione degli hotel che è tornata tra l'85% e il 90%. In agosto, le prenotazioni anticipate hanno superato il livello pre-Covid raggiungendo il 110%, per gli hotel partner di eRevMax in Arabia Saudita.



"Saudi Tourism Authority si è concentrato sui viaggi e l'ospitalità come settori vitali e lavora a varie iniziative per promuovere il turismo interno. Il Paese sta già iniziando ad accogliere un numero limitato di pellegrini dopo mesi di rigide restrizioni", ha commentato Udai Singh Solanki, co-ceo e cto di eRevMax.