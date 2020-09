Francia: Parigi potrebbe tornare al lockdown

Contagi in costante aumento in Francia. E il premier Jean Castex non esclude la possibilità di un nuovo lockdown qualora la situazione dell’epidemia da Covid-19 dovesse peggiorare ulteriormente.

Come riportato da Ansa, il premier, intervistato da France 2, avrebbe ricordato che “Non si gioca con ‘un’epidemia”, invocando una “responsabilità collettiva”.



Castex ha difeso le nuove misure restrittive adottate nelle grandi città come Parigi e Marsiglia. “Se non agiamo, potremmo trovarci in una situazione vicina a quella primaverile. E questo potrebbe significare un riconfinamento, se la situazione dovesse aggravarsi ancora”.