Il Carnevale di Rio rinviato a data da destinarsi

Cattive notizie per il Carnevale di Rio de Janeiro, il tradizionale appuntamento in programma per il prossimo febbraio. Come segnalato da Agi infatti, la manifestazione è stata rinviata a data da destinarsi a causa del Covid-19.

Per arrivare a un’analoga situazione, bisogna andare indietro fino al 1912, quando la manifestazione venne rinviata di due mesi. La notizia giunge dopo che il Carnevale di San Paolo era già stato rinviato di otto mesi, fino a ottobre 2021.

Il Brasile, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, conta oltre 4,6 milioni di casi di Covid-19 e 139.808 morti.



Le scuole di samba che lavorano tutto l'anno alla preparazione del Carnevale di Rio avevano già messo in guardia: senza un vaccino è difficile riuscire preservare la manifestazione, che comprende numerosi eventi, dal concorso per la sfilata delle scuole di samba d'elite organizzato da Liesa, la Lega indipendente delle scuole di samba di Rio de Janeiro, alle feste di strada. L'annuncio di Liesa vale solo per il concorso delle scuole di samba. Le autorità cittadine non hanno ancora annunciato se saranno ammesse le feste di strada e altri eventi.

Rio aveva già segnalato a luglio che quest'anno avrebbe annullato i festeggiamenti di Capodanno sulla spiaggia di Copacabana.