Un viaggio virtuale in Croazia con Google Arts&Culture

Google Arts & Culture e l’ente nazionale croato per il turismo hanno messo a punto una panoramica online del patrimonio immateriale della Croazia, disponibile in croato e inglese. Al format ‘Viaggiare in Croazia con Google Arts&Culture' partecipa anche il museo delle Arti e dei Mestieri e il museo di Sinj Alka. La Croazia si associa quindi ad altri 80 paesi inseriti in questo progetto.

"Questo è il primo grande e completo progetto dell'ente nazionale croato per il turismo e di Google che promuove il patrimonio immateriale croato in maniera innovativa. Abbiamo divulgato al pubblico 25 tradizioni immateriali croate che contribuiranno a posizionare ulteriormente il nostro Paese come destinazione turistica con un'offerta ricca e diversificata, con un accento sul nostro patrimonio culturale e storico, di cui siamo molto orgogliosi" ha commentato il direttore generale dell’ente nazionale croato per il turismo, Kristjan Staničić.



Il patrimonio culturale immateriale viene presentato attraverso quattro sezioni: la conoscenza dei mestieri, dei canti e delle danze popolari, delle feste e del cibo. Utilizzando la tecnologia e le tecniche di racconto innovativo, lo scopo è quello di preservare e promuovere aspetti del patrimonio culturale della Croazia per raggiungere un pubblico più vasto. Grazie alla funzione Street View, le persone in tutto il mondo possono navigare virtualmente in molti luoghi e con un solo clic scoprire ulteriori informazioni sui tesori croati o immergersi in foto ad alta risoluzione.