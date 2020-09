Nuova stretta sugli arrivi dalla Francia. Attraverso un post pubblicato su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver “firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus”.

Il timore dei contagi

Preoccupa, infatti, l’impennata di casi di contagio da Covid-19, che nelle scorse ore ha portato l’Eliseo ad adottare misure di contenimento in diverse aree del Paese: 50 dipartimenti sono stati dichiarati “zona di circolazione attiva del virus”.



Prudenza

“I dati europei non possono essere sottovalutati – ha scritto il ministro nel post -. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”.