La Thailandia a Roma per il Wte Unesco

La Thailandia prenderà parte al Wte Unesco. L’Ente nazionale per il turismo thailandese parteciperà per la prima volta all’evento dedicato ai tesori culturali del mondo, in programma, per il secondo anno consecutivo, a Roma, dal 24 al 26 settembre, nell’hub culturale Wegil.

Obiettivi della partecipazione saranno la promozione dei cinque siti Patrimonio dell’Umanità del Paese (il Parco Storico di Sukhothai, Ayutthaya, Ban Chiang, il complesso forestale di Dong Phayayen e il Parco Nazionale di Khao Yai e i due santuari della vita selvatica di Thungyai e Huai Kha Khaeng) e la definizione di linee guida per il futuro della promozione di tutte le offerte culturali.