Il Madagascar riapre Nosy Be: richiesti test e quarantena per entrare

Il governo del Madagascar ha deciso di riaprire l’isola di Nosy Be al turismo internazionale. Dal prossimo 1 ottobre, infatti, l’aeroporto dell’isola sarà pronto ad accogliere nuovamente i voli in arrivo dall’estero, anche se permangono una serie di limitazioni.

Tutti i passeggeri dovranno essere in possesso di un biglietto di ritorno e non sarà loro permesso di viaggiare nel Paese al di fuori di Nosy Be.



Viene richiesto inoltre un test negativo al Covid (tampone o sierologico) e l’effettuazione di una quarantena in ingresso di 14 giorni. Test gratuiti saranno effettuati anche in aeroporto dopo l’arrivo.