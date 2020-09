Wtm di Londra, l’edizione 2020 sarà virtuale

Per la prima volta in 40 anni, il Wtm di Londra non si svolgerà dal vivo. Quest’anno i padiglioni dell’ExCel resteranno vuoti a causa del coronavirus. La manifestazione, inizialmente in programma dal 2 al 4 novembre, sarà sostituita da un evento virtuale, che si terrà dal 9 all’11 novembre.

Il programma della tre giorni digitale, si legge su TravelMole, prevede un ricco panel di conferenze live, forum e meeting one-to-one (accessibili da ogni parte del mondo), tutti i giorni, dalle 7 del mattino alle 10 di sera.



“Abbiamo lavorato instancabilmente per organizzare uno spettacolo fisico – ha dichiarato Simon Press, senion director di WTM London -, ma il numero crescente di restrizioni e l’incertezza in tutto il mondo renderanno poco pratico per molti visitatori stranieri partecipare di persona”.



La tre giorni digitale affronterà i temi relativi all’impatto che la pandemia ha avuto sul turismo a livello globale e cercherà di tracciare una road map per la ripresa.