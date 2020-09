La Finlandia è pronta ad aprire i confini a tutti i viaggiatori, anche quelli provenienti da paesi a più alto rischio Covid come gli Usa, a partire dal mese di ottobre.

Il Paese, infatti, sembra aver imboccato la strada delle richiesta per tutti i viaggiatori in arrivo di un test negativo, in cambio di una totale riapertura delle frontiere.



Secondo quanto riporta Forbes, infatti, il sistema di test obbligatori riguarderà non solo i Paesi extra Ue, ma anche quelli europei che hanno una forte crescita di contagi.