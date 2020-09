La Finlandia riapre a tutti i turisti dal 23 novembre: richiesto il test

La Finlandia è pronta ad aprire i confini a tutti i viaggiatori, anche quelli provenienti da paesi a più alto rischio Covid come gli Usa, a partire dal mese di novembre.

I confini finlandesi sono aperti per l’Italia da metà luglio e chiuderanno per la prima volta venerdì 19 settembre e da quella data ogni settimana il Governo finlandese aggiornerà la lista dei paesi che possono entrare.



Dal 23 novembre, però, anche i viaggiatori di Paesi con un indice di casi superiore a 25 su 100.000 abitanti, potranno entrare in Finlandia presentando un test con esito negativo fatto nelle 72h prima della partenza.



All’arrivo, potrebbe esser chiesto loro di effettuare una quarantena di 72 ore in attesa di un 2° test: se l’esito sarà negativo i turisti potranno viaggiare liberamente in Finlandia.