Canarie: un corridoio sicuro con i t.o. scandinavi per l'inverno

Creare un corridoio turistico sicuro per salvare la stagione invernale: è alla base della trattativa che in questi giorni riguarda l'Ente del Turismo delle Canarie e Nordic Leisure Travel Group.

L'operatore scandinavo, si legge su Vivi le Canarie ha riconosciuto l'arcipelago spagnolo come l'unica destinazione mare valida per i mesi invernali. Due i fattori sui quali intervenire: abbassare l'indice di contagio registrato negli ultimi giorni alle Canarie e togliere la quarantena obbligatoria per chi rientra dalla Spagna.



In questo senso, gli operatori di Finlandia, Danimarca e Norvegia stanno facendo pressioni sulle istituzioni perché venga tolto l'obbligo di quarantena per i viaggiatori in rientro (la Svezia è l'unico Paese a non averne).



In questo modo, da ottobre a marzo 2021 il t.o. conta di movimentare verso le Canarie 179mila turisti dalla Scandinavia. O. D.