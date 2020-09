Kristjan Staničić, Croazia, eletto vice presidente Etc. Luis Araujo, Portogallo, nuovo presidente

Il direttore dell'ente nazionale croato per il turismo, Kristjan Staničić, è stato eletto vice presidente della European Travel Commission.

"Ringrazio i miei colleghi europei per la fiducia dimostrata, che è anche una prova del lavoro di qualità dell’ente nazionale croato per il turismo nei mercati europei, ma anche in mercati più lontani. Il lavoro futuro dell'Etc sarà ancora più incentrato sulla costruzione di un'immagine riconoscibile dell'Europa come destinazione e della sua identità, nonché su una cooperazione ancora più forte nel campo della sostenibilità, della connettività, della sicurezza e della gestione delle crisi che si è rivelato necessario soprattutto in questi tempi di pandemia globale".



Durante l’assemblea generale dell’Etc è stato inoltre eletto Luis Araujo, presidente della direzione nazionale del turismo del Portogallo, quale presidente dell'Etc.