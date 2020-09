di Oriana Davini

Una grande conferenza stampa internazionale per ribadire ai media internazionali la strategia che il Governo ha deciso di intraprendere sul turismo: così le Maldive puntano a rassicurare il mondo circa lo stato di salute di una delle destinazioni turistiche più amate di sempre e sulla quale poggiano le speranze degli operatori per la stagione invernale.

I test Covid-19

Dal 10 settembre, per tutti i turisti in arrivo alle Maldive scatta l'obbligo di presentare un test Pcr Covid-19 negativo per poter accedere alla destinazione. Con una nota diramata ieri, il governo ha aggiunto alcuni dettagli: il test deve essere eseguito nelle 72 ore che precedono la partenza dal primo porto d'imbarco e gli unici esentati sono i bambini al di sotto dell'anno di età.



Il governo italiano ha esteso fino al 7 ottobre il Dpcm che prevede la quarantena fiduciaria di 14 giorni per chi rientra dalle Maldive.



La campagna di comunicazione

Parallelamente, Maldive Marketing & Public Relations lancia una serie di attività dedicate al trade e 'Rediscover Maldives - the sunny side of life', una campagna di comunicazione per rafforzare la propria presenza nei mercati chiave. Per gli operatori sono previsti webinar composti da quattro sessioni di un'ora organizzati sottoforma di tavola rotonda, con la presenza di partner di settore e di rappresentazione di Mmprc.



Il tutto sarà ulteriormente affiancato dalla campagna "A Dozen Must Do Experiences in the Maldives", per promuovere le esperienze uniche della destinazione, come volare sopra le isole o nuotare in armonia con la natura.