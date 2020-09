Apre il museo Lindt a Zurigo, un must per gli appassionati di cioccolato

Promette di diventare una attrazione turistica imperdibile per tutti i fanatici del cioccolato. Si chiama The Lindt Home of Chocolate e aprirà le sue porte a Zurigo il prossimo 13 settembre il museo per gli appassionati che promette meraviglie.

All’intero delle struttura, 20mila metri quadrati, si troverà un museo interattivo, il più grande negozio Lindt del mondo, una cioccolateria e soprattutto la più grande fontana di cioccolata mai vista.



Realizzato dallo studio di architettura Christ & Gantenbein il museo andrà ad affiancare la struttura della fabbrica della Lindt, risalente al 1899.