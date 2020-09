La Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in Italia

Obbligo di quarantena di 10 giorni e sconsiglio per i viaggi non necessari in Italia. Sono questi i provvedimenti appena varati dalla Norvegia per quanto riguarda gli scambi con la Penisola, che saranno operativi da domani, sabato 5 settembre.

La notizia, come sottolinea rainews24.it, è arrivata direttamente dal ministero degli Esteri, tramite un comunicato stampa. Lo sconsiglio riguarda i viaggi non essenziali, oltre che in Italia, anche a San Marino, in Slovenia e nella Città del Vaticano. Per i viaggiatori in arrivo dai medesimi Paesi è anche prevista la quarantena di 10 giorni.