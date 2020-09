La quarantena per chi arriva nel Regno Unito potrebbe essere ridotta a 7 giorni. Lo ha detto il segretario ai Trasporti Uk, Grant Shapps, in un’intervista a Sky News.

Secondo quanto dichiarato da Shapps, il Governo britannico starebbe cercando un modo per ridurre i tempi di isolamento per i viaggiatori che tornano da Paesi a rischio, per rispondere al pressing sempre più forte di aeroporti e compagnie aeree. Secondo questi ultimi, infatti, la quarantena imposta dall’Esecutivo su alcuni Paesi starebbe causando gravi perdite economiche.



Una possibilità allo studio sarebbe perciò quella di ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni, facendo più test in aeroporto, anche se, ha dichiarato Shapps, il tampone “non è una pallottola d’acciaio” e non potrà sostituire la quarantena.