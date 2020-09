Il Wttc lancia il marchio 'Safe Travels' per i viaggi d'avventura

Il Wttc ha messo in campo una serie di misure progettate per ricostruire la fiducia dei consumatori, ridurre i rischi e incoraggiare il ritorno di viaggi sicuri. Come riportato da Travel Daily News, gli ultimi protocolli messi a punto dall’organizzazione si concentrano su misure per garantire la riapertura del turismo d'avventura, che dovrebbe registrare un incremento delle richieste in quanto i viaggiatori sono - dopo l’emergenza Covid-19 - alla ricerca di esperienze autentiche.

Sostenuti anche dall’Unwto, i protocolli del Wttc tengono conto anche delle linee guida dell'Oms e del Cdc. E il marchio Wttc Safe Travels ha il compito di evidenziare destinazioni, paesi, imprese e governi di tutto il mondo che hanno adottato questi protocolli.



All’origine dei protocolli, lo studio sviluppato da Adventure Travel Trade Association in collaborazione con una serie di tour operator chiave nel segmento come Abercrombie & Kent, Eurotur, Intrepid e The Travel Corporation. All'interno di questi protocolli, l'industria del turismo d'avventura fa riferimento a un'ampia varietà di esperienze tra cui ciclismo, rafting, trekking, sci, snowboard, safari e tour culinari. Si tratta di attività che si svolgono soprattutto all'aperto e le dimensioni dei gruppi possono essere gestite per consentire il distanziamento fisico.



Gloria Guevara, presidente e ceo di Wttc, ha spiegato: “Il turismo d'avventura sta diventando sempre più popolare tra i viaggiatori e rappresenterà una componente chiave per viaggiare nella nuova normalità. Secondo le nostre previsioni, è anche uno dei segmenti in più rapida crescita, motivo per cui è fondamentale stabilire misure che consentano viaggi sicuri ai turisti avventurosi”,



Shannon Stowell, ceo di Atta, ha aggiunto: "In qualità di professionisti del turismo, la nostra priorità ora è vedere i viaggi d'avventura tornare forti, resilienti e sostenibili. La collaborazione tra Wttc e Atta sulle linee guida globali per i viaggi d'avventura rappresenta uno sforzo significativo per supportare le aziende di tutto il mondo nella riapertura nel modo più rapido e sicuro possibile”.