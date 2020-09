La Germania chiude alle Canarie, arriva lo sconsiglio

Anche le Canarie finiscono nella ‘black list’ dei Paesi in cui si sconsigliano i viaggi per la Germania. Il governo tedesco, infatti, ha deciso ieri di estendere il suo sconsiglio anche alle isole, che erano rimaste fuori dalla lista dei territori in cui i cittadini tedeschi sono invitati a non viaggiare.

Il motivo dell’ampliamento dello sconsiglio è il continuo aumento di casi Covid su tutto il territorio spagnolo.



La decisione ha creato molta preoccupazione alle Canarie, anche se la responsabile per il turismo della Regione, Yaiza Castilla, ha sottolineato che al momento per chi rientra in Germania dalle isole non è prevista la quarantena ma solamente un tampone.

Una scelta che però potrebbe ancora cambiare, visto che i governo tedesco sembrerebbe orientato a imporre quarantene obbligatorie a chi rientra dall’estero nei prossimi mesi.