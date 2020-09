Qatar pronto a ripartire: “Siamo il Paese più sicuro al mondo”

Il Qatar si prepara a riaprire i confini ai turisti internazionali con una garanzia in più: quella di potersi fregiare del titolo di Paese più sicuro al mondo. Si classifica infatti al primo posto per il secondo anno consecutivo nel Numbeo Safety Index 2020 di Olery Guest Experience, l'indice che monitora 133 Paesi classificandoli in base al livello di sicurezza e di protezione.

Il Qatar è risultato essere la destinazione migliore sia per i viaggi d'affari, sia per quelli leisure, grazie all'elevato grado di ospitalità, all'ambiente business friendly e all'eccellenza del servizio.



Prossimo appuntamento, ricorda Akbar Al Baker, Segretario Generale del Consiglio Nazionale del Turismo del Qatar e Group ceo di Qatar Airways, la Coppa del Mondo FIFA 2022, per la quale “ci aspettiamo un afflusso significativo di visitatori”.



Sul fronte della sicurezza sanitaria il Paese garantisce la tutela dei visitatori che arrivano all'Aeroporto Internazionale di Hamad, una struttura che vanta screening di sicurezza all'avanguardia e una tecnologia contactless avanzata ai controlli.