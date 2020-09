Il Centro America riparte in sicurezza. Ecco il calendario delle riaperture

I Paesi dell’area del Centro America e la Repubblica Dominicana si stanno preparando alla riapertura al turismo, prevista nei primi tre mesi del secondo semestre del 2020, con un piano di riattivazione progressiva dei voli.

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, i paesi dell'America Centrale, insieme alla Repubblica Dominicana hanno presentato un piano di riattivazione dei collegamenti aerei basato sul recupero della connettività aerea e sull'istituzione di protocolli di sicurezza.

Belize e Guatemala

Il Belize riapre le porte dell’aeroporto internazionale il prossimo 1 ottobre. La strategia del Belize mira alla riapertura del paese ai flussi turistici attraverso cinque fasi; tra le azione già intraprese, il lancio di protocolli operativi per alberghi e ristoranti. Inoltre, la destinazione ha rilasciato l'applicazione Belize Salute e un sito dedicato per fornire ai viaggiatori informazioni aggiornate in tempo reale.

Dal canto suo, il Guatemala dovrebbe riaprire le operazioni dell'aeroporto internazionale La Aurora per i viaggi commerciali e turistici durante le prime due settimane di settembre. Il Paese ha fornito ad alberghi, ristoranti, tour operator, operatori, trasporti terrestri, guide turistiche e agenzie delle linee guida e dei protocolli specifici.



Costa Rica e Honduras

Il Costa Rica ha già ripreso le sue attività turistiche e la riapertura degli aeroporti internazionali è iniziata il 1 agosto per i voli provenienti dai paesi dell'Unione europea, dal Regno Unito e dal Canada. I turisti devono presentare un certificato che attesta la negatività da Covid-19 almeno 48 ore prima della partenza e devono essere in possesso di un'assicurazione di viaggio che copra i costi di un’eventuale quarantena.

Proseguendo ella carrellata dei Paesi centroamericani, l'Honduras ha riaperto i suoi quattro aeroporti dal 17 agosto con voli locali. Il settore turistico del Paese ha avviato una formazione sui protocolli di sicurezza per i piccoli e medi alberghi.



Nicaragua ed El Salvador

L'Istituto nicaraguense dell'aviazione civile ha annunciato che la riapertura dell'aeroporto internazionale Augusto il 5 settembre. Oltre alle misure già annunciate dal Ministero della Salute in merito alla gestione dei passeggeri e ai requisiti per l'ingresso nel Paese, tutte le compagnie aeree saranno tenute a rispettare ulteriori misure, parte di un più stretto protocollo.

L’aeroporto di El Salvador sarà pronto ad accogliere voli commerciali e turistici a partire dal 19 settembre, sottostando a rigidi protocolli di sicurezza.



Panama Repubblica Dominicana

Dal agosto l'aeroporto Internazionale di Panama ha riaperto con la funzione di ‘mini hub umanitario’, mentre i voli commerciali e turistici dovrebbero ripartire il 22 settembre. L'autorità del turismo di Panama ha ideato un piano strategico post Covid-19, basato sul sostegno finanziario, la formazione e lo stimolo della domanda; allo stesso tempo, sono state implementate le norme igieniche e sanitarie.

Infine, in Repubblica Dominicana gli aeroporti hanno ufficialmente riaperto al turismo internazionale dallo scorso 1 luglio. Attualmente, il tasso di occupazione di alberghi e altre strutture turistiche è del 30%, ma il Paese prevede di arrivare al 50%.