Tamponi alla frontiera tra Italia e Francia: presto l'accordo

L’impennata di contagi da coronavirus in Francia ha spinto il Governo italiano a mettersi al lavoro con quello d’Oltralpe per arrivare a un’intesa sulla tutela della salute dei viaggiatori: rendere i tamponi obbligatori per chi rientra dalla Francia, ma seguendo uno schema di reciprocità.

Intesa vicina anche con la Spagna

Al contrario di quanto avviene per chi giunge da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, dunque, i test saranno effettuati alla frontiera sia in entrata, sia in uscita. “C’è già un’interlocuzione avviata dal ministro della Salute, Roberto Speranza con il Governo francese - ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Rainews24 -. Si sta valutando il tema della reciprocità. Non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, cioè tamponi di controllo in andata e uscita. Io credo che questa possa essere una scelta che tutela”.



La mossa potrebbe essere determinante per cercare di arginare una situazione che altrimenti potrebbe rischiare di sfuggire di mano e avere un forte impatto sull’Italia. Secondo quanto riportato da corriere.it, infatti, In Francia in un mese i contagi sono quadruplicati e il Governo è corso ai ripari imponendo l’obbligo delle mascherine anche all’aperto e trasformando in ‘zona rossa’ 21 province.



La Spagna, poi, suo malgrado si è guadagnata la ‘maglia nera d’Europa’ con 96mila casi in due settimane.