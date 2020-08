Cipro chiude le porte ai turisti di Francia, Spagna e Olanda

Con l’ultimo update sui Paesi che possono varcare i confini per motivi turistici o per viaggi non strettamente necessari, Cipro ha messo lo stop ai viaggiatori provenienti da Francia, Spagna e Olanda.

I tre Paesi, infatti, sono passati nella fascia C dell’elenco rinnovato settimanalmente dal governo cipriota: la permanenza nell’ultima fascia, che comprende fra gli altri anche Russia, Emirati Arabi, Israele, Lussemburgo, Romania e Bulgaria, non permette l’ingresso a Cipro.



L’Italia invece, insieme ad una nutrita compagine di Paesi, è compresa nella fascia B, per la quale è permesso l’ingresso nel Paese ma a seguito di un test negativo al Covid.