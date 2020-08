Le Baleari cercano di correre ai ripari contro l’aumento dei casi di Covid, che sta provocando un tracollo nei flussi turistici complice l’allerta alzato da alcuni mercati fondamentali.

Tra le misure immediate che sono state decise, c’è la stretta sul fronte degli assembramenti, con il divieto degli incontri con più di dieci persone e ridurrà la capacità nei bar e nei ristoranti e il numero di persone che possono partecipare a matrimoni, veglie e funerali. Inoltre le spiagge e i parchi pubblici saranno chiusi al pubblico durante la notte, anche se al momento non sono stati specificati gli orari.



Stretta in arrivo anche sul fronte dell’uso della mascherina, che diventerà obbligatoria praticamente ovunque, anche sul lungomare.



Oltre a frenare il nuovo incremento dei contagli, le nuove misure puntano a riconquistare la fiducia dei turisti internazionali, le cui defezioni hanno costretto numerosi alberhgi a chiudere in anticipo la stagione.