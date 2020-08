Il volo da Gibilterra ritarda e occorre dormire in Spagna: 80 turisti inglesi in quarantena

Incredibile avventura vissuta da un gruppo di 80 vacanzieri britannici, costretto a mettersi in quarantena nonostante il viaggio avvenisse nell’enclave ‘sicura’ di Gibilterra.

Come riportato da Simpleflying, i viaggiatori, impossibilitati a rientrare a casa nei tempi previsti a causa del maltempo che ha ritardato il volo easyJet, si sono visti accompagnare in autobus presso una struttura per il pernottamento in Spagna a Cadice, appena al di là del confine, in quanto non vi erano sufficienti camere disponibili a Gibilterra.

Al ritorno nel Regno Unito, devono ora trascorrere 14 giorni in autoisolamento.

La situazione della quarantena in continua evoluzione nel Regno Unito è estremamente difficoltosa; nel caso dei passeggeri del volo easyJet tuttavia, la causa sarebbe semplicemente il ritardo del volo da Gibilterra, che li ha costretti a sconfinare, seppure per una notte, in territorio spagnolo.