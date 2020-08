Nuova fase del programma 'Qatar Clean' dedicato al turismo

Il Qatar National Tourism Council, in collaborazione con il ministero della salute pubblica, ha lanciato il programma ‘Qatar Clean’ in tutti gli hotel del territorio per rassicurare i visitatori internazionali.



Il programma Qatar Clean è stato sviluppato a seguito della revisione delle iniziative in materia di sicurezza messe in atto in tutto il mondo e assicura standard rigorosi per l’igiene e la pulizia in tutte le attrazioni turistiche del Paese. Dopo un test iniziale, il programma viene ora esteso ad altri settori oltre a quello alberghiero, come ad esempio ristoranti e centri commerciali.

Gli hotel che attualmente soddisfano i requisiti indicati dal programma sono certificati Qatar Clean e ammontano a quasi 100.



Il Qatar è ora nella terza fase su quattro del suo piano di riapertura: strutture alberghiere, centri commerciali e molti dei centri benessere del Paese sono aperti, sempre con le dovute precauzioni. Akbar Al Baker, segretario generale del Qntc e ceo del Gruppo Qatar Airways ha spiegato “Il programma Qatar Clean è una delle tante iniziative di Qntc, in collaborazione con i nostri partner, per aiutare il settore ad accogliere i visitatori e far loro godere la nostra ospitalità rinomata in tutto il mondo. Ci congratuliamo con i nostri partner del ministero della salute pubblica e dell'ospitalità e siamo lieti di aver lanciato questo programma, il migliore della categoria, prima di accogliere i visitatori internazionali”.



I passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale di Hamad sono sottoposti a screening termico, controlli della temperatura e un test Pcr Covid-19. Per garantire la sicurezza dei passeggeri, l'aeroporto igienizza regolarmente anche tutte le superfici e i bagagli.