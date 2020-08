La Thailandia apre le carceri a una forma di turismo 'alternativo'

Reinventare il turismo. È da questa idea che la Thailandia ha deciso di ripartire puntando su qualcosa di nuovo: trasformare le prigioni in attrazioni turistiche con tanto di negozi e ristoranti.

Il ministro della giustizia ha infatti pensato di aprire questi luoghi al pubblico, coinvolgendo i detenuti e rendendoli parte attiva nella crescita del turismo. Un modo per consentire loro di guadagnare e iniziare il percorso di reinserimento nella società in vista del rilascio.



Secondo quanto riporta Travelmole, a oggi sono cinque le prigioni già in lista per aderire a questa iniziativa che, se si rivelerà di successo, potrà essere estesa ad altri penitenziari thailandesi. Tra le attività di intrattenimento previste, anche contest di cucina e vendita di prodotti artigianali realizzati dai carcerati.

Gaia Guarino