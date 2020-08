Ocean Flower: in arrivo in Cina l'isola  artificiale che supererà The Palm a Dubai

È grande una volta e mezza The Palm di Dubai e per questo motivo alla sua inaugurazione sarà l’isola artificiale numero uno al mondo. Ma questa volta non saranno gli Emirati a detenere il primato, ma la Cina.

Sta per essere completata (qualcuno scommette già entro la fine dell’anno) Ocean Flower, l’isola artificiale della Yangpu Bay, nella provincia di Hainan. Come i suoi predecessori sul complesso troveranno posto tutte le attrazioni ricercate dai turisti di mezzo mondo e l’offerta sarà di alta gamma, per attrarre viaggiatori altospendenti.



Anche per quanto riguarda Ocean Flower la realizzazione dell’isola artificiale è stata accompagnata da roventi polemiche legate alla sostenibilità ambientale del progetto, che però è andato avanti per la propria strada.