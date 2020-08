Il Nepal riapre ai voli internazionali dal 1 settembre

Il portavoce del Governo nepalese e ministro delle finanze e delle comunicazioni Yubaraj Khatiwada ha annunciato che il governo del Nepal ha deciso di riprendere i voli internazionali di linea dal 1 settembre dopo quasi sei mesi di sospensione.

Come riportato da Eturbonews, il Nepal aveva infatti sospeso i voli internazionali dal 22 marzo scorso per prevenire la diffusione del Covid-19.



Il Paese aveva in precedenza pianificato di riprendere a partire dal 17 agosto, ma la sospensione è stata prorogata fino al 31 agosto a causa della recrudescenza dei casi di Covid-19 nel paese himalayano negli ultimi giorni.