Airbnb, colpo di scena: ritenta lo sbarco in Borsa

Un paio di mesi fa probabilmente nessuno ci avrebbe scommesso: la situazione di Airbnb sembrava decisamente difficile, tanto da spingere a mettere un punto interrogativo sul suo destino. E invece ora il portale di affitti brevi per antonomasia rilancia il progetto dello sbarco in Borsa, come riporta ilsole24ore.com.

La ripresa delle prenotazioni, infatti, sarebbe stata molto più rapida del previsto. Tanto da spingere Airbnb a confermare i piani per l’approdo a Wall Street.



Lo stop a marzo

E dire che il Coronavirus sembrava aver colpito Airbnb sul vivo. In un primo momento la quotazione era prevista per il 31 marzo. Ma la situazione era precipitata, con la chiusura delle frontiere e lo stop ai viaggi.



Tuttavia la situazione sembra essersi ripresa ben più rapidamente del previsto: dati alla mano, mentre a maggio le prenotazioni erano crollate del 70%, a giugno il calo si era fermato al 30%. Una vera e propria risalita record. Che ha riaperto le porte di Wall Street.