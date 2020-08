Il mito dei Rolling Stones nella nuova attrazione di Londra a Carnaby Street

“Soho è sempre stata la culla del rock’n’roll e Carnaby Street era la location ideale per in nostro store. Siamo sicuri che questo progetto con i nostri amici di Bravado saròà un esperienza senza precedenti per tutti quelli che arriveranno a Londra”.

Parola dei Rolling Stones. Quello a cui fanno riferimento è il primo flagship store della storica band, che si appresta ad aprire i battenti nel cuore di Londra e a diventare un’attrazione di carattere anche internazionale quando la ripresa dei flussi turistici sarà reale.



A partire dal nove settembre al numero 9 di Carnaby Street sarà quindi possibile trovare tutto il merchandise legato al gruppo oltre naturalmente a tutta la musica targata Rolling Stones. Per l’occasione è stato creato anche un pantone, ‘Stone Red’ che farà da light motiv a tutta la produzione.



(Photocredit Mark Seliger)