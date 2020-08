In Irlanda si dimette il presidente dell’autorità turistica dopo un viaggio in Italia

Sono bastate le vacanze in Italia per far dimettere Michael Cawley, presidente dell’autorità turistica irlandese. Il motivo? Il Governo, come spiega rainews.it aveva dato istruzioni di evitare viaggi non essenziali all’estero.

Di per sé l’Italia è considerata una meta non a rischio da Dublino: ma allo stesso tempo il governo aveva invitato a fare le vacanze in Irlanda.



Cawley, che è anche stato direttore operativo di Ryanair, aveva confermato in un’intervista di aver fatto le vacanze in Italia. Dopo le sue dichiarazioni, l’opposizione aveva chiesto le sue dimissioni, poi arrivate.