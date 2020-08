Anguilla riapre, la prima fase al via dal 21 agosto

Primi segnali di distensione per il turismo ad Anguilla, che inizierà inizierà ad accettare le domande di ingresso dai visitatori che desiderano recarsi nell'isola a partire dal 21 agosto 2020.

"Anguilla è attualmente libera da Covid-19, quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di riaprire in modo prudente, prendendo ogni precauzione per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri residenti e dei nostri ospiti - ha detto Quincia Gumbs-Marie, segretario parlamentare per il turismo -. Abbiamo osservato le situazioni in alcune delle nostre isole vicine e abbiamo quindi stabilito protocolli molto rigidi, basati sulla nostra capacità di contenere e mitigare i rischi di un caso importato”.



Si tratta di una prima fase della ripresa che proseguirà fino al prossimo 31 ottobre.