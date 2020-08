Le Us Virgin Islands chiudono di nuovo i confini

Le U.S. Virgin Islands chiudono nuovamente i propri confini. Per almeno due settimane. Poi si valuterà la situazione.

Arriva una nuova misura drastica da parte dell’arcipelago, che torna a mettere in pista quello che appare come un vero e proprio lockdown per evitare che il contagio possa riprendere a correre. Secondo quanto riportato da Travelweekly, le autorità hanno nuovamente invitato la popolazione a fermare ogni attività non essenziale, chiedendo a residenti di rimanere in casa.



Attualmente nel Paese il numero dei ricoverati per Covid sfiora quota 500.