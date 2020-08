Ikea lancia 'Vacation in a Box' per sentirsi in viaggio anche a casa

Per il momento è un prodotto lanciato solo negli Emirati Arabi ma non è detto che se funzioni non possa trovare posto anche sugli scaffali nostrani: Ikea lancia 'Vacation in a Box', ovvero un kit di design e arredo per sentirsi in vacanza pur rimanendo a casa.

Nessun montaggio richiesto: le scatole contengono infatti solo oggetti che evocano quattro destinazioni ben distinte come la Cappadocia in Turchia, Tokyo, Parigi e le Maldive.



Per esempio cuscini, palme, musica, ricette, film e persino alcune attività da fare a casa: nella scatola dedicata a Tokyo si trova il kit per organizzare la cerimonia del te con teiera, tazze, vassoi da portata e fiori di ciliegio artificiali mentre in quella di Parigi ci sono stoviglie e accessori per apparecchiare la tavola come in un bistrot parigino. O. D.