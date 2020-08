Covid, da oggi ricominciano i controlli al Brennero

Riprendono oggi i controlli sanitari a Brennero per entrare in Austria. Ad annunciarlo il governatore del Tirolo, Günther Platter, spiegando come la libertà di circolazione sia un bene che va tutelato, “ma la salute pubblica non può essere messa a repentaglio da chi aggira i controlli". In effetti Il 50% dei nuovi casi di coronavirus scoperti in Austria sono imputabili a persone di ritorno da Paesi a rischio, perlopiù dai Balcani.

Pertanto, spiega ansa.it, con il Ministero alla salute austriaco è stato deciso di presidiare non solo il confine con la Stiria e la Carinzia, ma anche il Brennero per scoraggiare chi faceva chilometri in più per evitare il controllo.



Per entrare in Austria arrivando da una regione a rischio è necessario munirsi di un certificato di buona salute che conformi un Test Pcr negativo. Il test deve essere stato fatto nelle ultime 72 ore.