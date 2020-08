Test obbligatori per i passeggeri in arrivo da regioni ad alto rischio contagio. Questa la decisione presa dalla Germania, per contenere la diffusione del virus nel Paese e scongiurare una seconda ondata Covid.

L’obbligo dei test, riporta Reuters, è entrato in vigore sabato, dopo che l’Istituto Robert Koch - l’agenzia di sanità pubblica tedesca - ha segnalato 1.045 nuovi casi in un solo giorno.



I motivi

Parte dell’aumento dei casi, ha spiegato il ministro della Salute, Jens Spahn, è dovuto al maggior numero di test effettuati, ma anche al rientro dei vacanzieri e a una maggiore disattenzione sul fronte del rispetto delle misure di prevenzione e del distanziamento sociale.



Attualmente le aeree ritenute ad “alto rischio” non includono l’Italia, ma le regioni della Catalogna, dell’Aragona e della Navarra; e la provincia di Anversa, in Belgio.