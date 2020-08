Nord Europa senza barriere, gli aggiornamenti

Anche il Nord Europa ha deciso di eliminare ogni vincolo all'ingresso dei nostri connazionali. Tra gli aggiornamenti pubblicati sul sito viaggiaresicuri.it della Farnesina c'è quello relativo alla Finlandia, che aggiorna ogni due settimane la lista di Paesi ammessi alla libera circolazione, lista che include Italia, San Marino e Città del Vaticano.

A partire da questo mese la Farnesina segnala come Finnair abbia ripristinato i voli diretti da Helsinki per Roma Fiumicino e Milano Malpensa, con programmazione di 5 collegamenti a settimana. L’Italia, spiega viaggiaresicuri.it, è peraltro raggiungibile anche con varie soluzioni di voli con scalo, ad esempio via Germania, Francia, Belgio, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Lettonia.



Il sito della Farnesina raccomanda però di verificare direttamente con la compagnia aerea l’operatività del proprio volo e la disponibilità di rotte alternative per raggiungere l’Italia, in quanto le informazioni sul traffico aereo possono essere soggette a cambiamenti rapidi, anche senza preavviso.



Porte aperte anche per la Norvegia, dove gli italiani possono recarsi senza restrizioni e senza l’obbligo di sottoporsi a quarantena.