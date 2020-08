Londra in battello con Uber Boat

Girare per Londra in battello, in tutta sicurezza, evitando ogni problema di traffico: questa la promessa di Uber Boat, il nuovo servizio di trasporto nato grazie alla collaborazione tra Uber - il colosso della smart-mobility - e la compagnia di navigazione Thames Clippers.

A partire dallo scorso 3 agosto, infatti, stando quanto riporta il Telegraph, cittadini e turisti possono navigare le acque del Tamigi a bordo dei mezzi siglati 'Uber by Thames Clippers' e spostarsi tra i 23 moli dislocati in città, tra Putney e Woolwich, per raggiungere il posto di lavoro, la propria abitazione etc.



I biglietti, acquistabili in biglietteria o via app, permettono di assicurarsi un posto a bordo e viaggiare nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.



Livia Fabietti