Formentera: forte calo della clientela italiana

Formentera quest’estate non parla italiano. Diventata negli anni consolidata meta di repeater dalla nostra Penisola, ha visto cambiare le lingue parlate dai turisti: più spagnolo e più francese.

A raccontarlo sono alcuni imprenditori dell’hotellerie, della ristorazione e dell’entertainment, nostri connazionali trapiantati nell’isola. In generale, come si rileva dal servizio pubblicato da La Repubblica, sarebbero i timori di contagio a tenere lontani gli italiani, anche se non parrebbe soltanto questo il fattore determinante: mancherebbero all’appello i calciatori e i personaggi dello spettacolo.



Eppure, come tiene a rassicurare un ristoratore, “Formentera è la prima isola a essere passata nella fase 2, e possiamo contare sulle dita di una mano i casi di Coronavirus registrati”. Silvana Piana