La Slovenia riconferma l'Italia come primo mercato turistico

Malgrado la situazione difficile, l’Italia si conferma primo mercato turistico per la Slovenia anche nei primi sei mesi del 2020.

“Siamo soddisfatti nell’osservare che, nonostante le difficoltà del momento, l’Italia resta il mercato principale per flussi turistici verso la Slovenia. Merito anche del nuovo riconoscimento Green & Safe, creato appositamente per contrassegnare fornitori di servizi e destinazioni turistiche caratterizzati da elevati standard, prassi igieniche, protocolli e raccomandazioni sostenibili - afferma Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia, che conferma come – solo attraverso attività basate su sicurezza, responsabilità e sostenibilità è oggi possibile rassicurare i viaggiatori che un Paese sia meta turistica verde e sicura. E in questo la Slovenia è immediatamente risultata vincente”.



I numeri dei primi sei mesi del 2020, inclusi i mesi di marzo, aprile, maggio e parte di giugno, in cui i flussi dal Belpaese sono stati bloccati causa Covid-19, sono comunque positivi: gli arrivi rilevati sono stati 81mila 133, il 16,4% del totale, mentre i pernottamenti sono stati 181mila 745, superando il 14% di quelli complessivi. “Rimaniamo in attesa di avere i numeri dei mesi di luglio, agosto e settembre, da sempre i preferiti dagli italiani per le vacanze estive oltreconfine”.