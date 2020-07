Viaggi di lusso: Abercrombie & Kent nomina un nuovo presidente

Cambio al vertice di Abercrombie & Kent: l'operatore specializzato in viaggi di lusso ha nominato Michael Wale nuovo presidente e a.d. del Gruppo.

Il manager, in carica dal prossimo ottobre, arriva da una carriera come ceo di Kerzner International, proprietaria di Atlantis e One & Only Resorts, e prima ancora come presidente di Starwood Hotels & Resorts Worldwide, dove ha supervisionato direttamente le operazioni di 250 hotel e resort, per i suoi dieci marchi, in 60 paesi.



"Con Michael, Abercrombie & Kent inizierà un nuovo entusiasmante capitolo - è il commento del copresidente Manfredi Lefebvre d'Ovidio -. La sua vasta esperienza nei servizi e nelle operazioni per gli ospiti porterà a un livello ulteriore ciò per cui A&K è conosciutaª. O. D.