Abu Dhabi Specialist Program, al via la versione in italiano

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi è pronto a lanciare - il prossimo 3 agosto - la versione italiana dell’Abu Dhabi Specialist Program, una piattaforma di training online dedicata alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti del turismo.

“Abbiamo lanciato il programma, a partire da maggio, in alcuni paesi di lingua inglese e ora, in questa seconda fase, è la volta dell’Italia a cui seguiranno Germania, Francia e Russia etc. Arriveremo a coprire in totale 17 mercati. L’obiettivo? Far conoscere Abu Dhabi in tutte le sue sfaccettature”, ha dichiarato Dora Paradies – country manager Italy per Tca Abu Dhabi.



La piattaforma, decisamente ‘user friendly’ - come ha specificato Nouf Al Hasmi, capo progetto dell’Abu Dhabi Specialist Program – rappresenta una preziosa fonte di informazioni.