Repubblica Dominicana, un Centro informazioni per i viaggiatori

Chiarire i dubbi sulle normative e le disposizioni attuate a seguito dell’emergenza Covid-19. Questo l’obiettivo del Centro informazioni per i viaggiatori appena lanciato dal Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana.

Si tratta di una piattaforma virtuale, che consente l’interazione diretta con i turisti. Attraverso un meccanismo interattivo risponderà alle domande più frequenti sulla destinazione e fornirà una selezione di notizie aggiornate ce una chat con assistenza dal vivo.



“La nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri visitatori ed ecco perché abbiamo creato questo strumento a supporto dei viaggiatori, al fine di dare loro la tranquillità di cui hanno bisogno per confermare i loro progetti di viaggio - spiega Magaly Toribio, marketing advisor del Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana - Comprendiamo che in un momento in cui c’è un sovraccarico di notizie a causa della pandemia, i viaggiatori sono alla ricerca di una fonte affidabile di informazioni. Per questo abbiamo sviluppato questa risorsa per i futuri visitatori, che contiene comunicazioni ufficiali, fornite da fonti esperte e la possibilità di fare domande e avere risposte in modo più semplice”.



La piattaforma

Tutte le misure e i protocolli varati dal Governo possono essere consultati in spagnolo e inglese. La piattaforma consente inoltre di connettersi con un esperto in tempo reale dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 18 (ora della Repubblica Dominicana).



I visitatori hanno anche la possibilità di inviare le loro domande tramite il modulo di contatto, nel caso in cui si connettano dopo l’orario.