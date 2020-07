Belgio, camera con vista trichechi al Pairi Daiza Park

Originalità: questa la parola chiave che spinge molti vacanzieri a mettersi alla ricerca di strutture ricettive in grado di stupire con esperienze uniche. In Belgio ad esempio, presso il Pairi Daiza Park di Brugelette tanto di notte quanto di giorno è possibile ammirare specie animali provenienti da tutto il mondo.

A offrire un soggiorno decisamente fuori dal comune sono le sue esclusive camere con vista che, grazie ad apposite pareti vetrate, permettono agli ospiti di addormentarsi e risvegliarsi a tu per tu con trichechi, lupi, pinguini, orsi polari o tigri siberiane.



Nel 'The Cold Land' ad esempio c'è la Walrus House, una suite sottomarina che si affaccia proprio sulla vasca dei trichechi e permette di contemplare - come riporta Travel + Leisure - i maestosi mammiferi marini mentre nuotano. L.F.