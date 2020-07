La Russia lancia il suo bonus vacanze per il turismo interno

Anche la Russia punta a sviluppare il turismo interno in un anno in cui i tradizionali flussi verso l’estero sono sostanzialmente bloccati dalla chiusura delle frontiere e dalle quarantene imposte dai diversi Stati.

Con una decisione che non farà felici gli operatori del turismo incoming nostrano, il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha deciso di stanziare 15 miliardi di rubli (182,5 milioni di euro) per compensare le spese dei turisti russi che sceglieranno di trascorrere le vacanze all’interno del proprio Paese.



Il rimborso potrà arrivare fino a 15 rubli (circa 200 euro) in forma di cashback per ogni pacchetto turistico acquistato presso i tour operator accreditati.